Nyt om erhvervsnavne

Ringkøbing-Skjern: uBrands IVS, Barde, er stiftet af Ellie Anabell Delphine Johansson. Virksomhedens formål er at designe og sælge esports tøj og andre gaming relaterede produkter.

KVA Wind Int. A/S, Astrup, er stiftet af KVA DIESEL HOLDING ApS. Direktionen udgøres af Kurt Sand Østergaard. Bestyrelsen udgøres af Ingrid Højvang Østergaard(formand), Jacob Sand Sjørslev-Østergaard, Jan Højvang Østergaard, og Kurt Sand Østergaard. Selskabets formål er udvikling, salg, herunder eksport, og service af vindmøller og dermed beslægtet virksomhed.

SJD Invest ApS, Barde, er stiftet af Steen Jørgensen Dam. Virksomhedens formål er investering og dertil hørende aktiviteter.

Poul Erik Trankjær er fratrådt bestyrelsen i MASKINFABRIKKEN JST A/S, Lem. Kurt Jørgensen er fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen. Bernt Johan Heikkurinen Klok er tiltrådt som formand.

Kouztrup IVS, Skjern, er stiftet af Per Koustrup Pedersen. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Danish Marine Protein ApS, Spjald, er omdannet til et aktieselskab med navnet Danish Marine Protein A/S.

Jens Erik Tipsmark Johansen og Erling Madsen er fratrådt bestyrelsen i BIOGASTEKNIK A/S, Hee, og SUNDGAARD INVEST A/S, Hee. Jon Erik Malthe-Bruun og Carsten Lund Thomsen er tiltrådt.

PETITE FASHION ApS, Ringkøbing, er stiftet af Kaj Bjerg. Direktionen udgøres af Jette Ahle Nielsen. Selskabets formål er at drive detailhandel, netsalg samt dermed forbunden virksomhed.

Der er vedtaget likvidation i TIMMØLLE DAMBRUG ApS, Tim. Kristian Spedtsberg Jensen er fratrådt direktionen.

EngrosConcept ApS, Holmsland, er stiftet af GN HOLDING AF 10/9 2002 ApS. Direktionen udgøres af Arne Ånum Nielsen. Selskabets formål er maskinimport samt salg af maskiner og anden dermed beslægtet virksomhed.

Højstrup Holding Højmark ApS, Lem, er stiftet af Jens Kjærgaard Pedersen, Søren Kjærgaard Pedersen og Torben Møller Pedersen. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for aktier i Torben Møller Pedersen A/S og anden investering.

Muff Kristensen Holding ApS, Hvide Sande, er stiftet af Niels Muff Kristensen. Selskabets formål er kapitalinteresser i andre virksomheder

Guldborg Murerforretning ApS, Ringkøbing, er stiftet af Anders Junker Guldborg. Selskabets formål er at drive murerforretning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Outdoornu.dk ApS, Tarm, er stiftet af Costas Demetriou. Virksomhedens formål er at drive detailhandel med sports-, camping- og fritidsudstyr samt beklædning og dertil hørende aktiviteter.

Konkursbehandlingen er afsluttet, og ØLSTRUP EJENDOMME ApS, HJØLLUND FODER ApS, ØLSTRUP HOLDING ApS, Attenagrevej 1, Ølstrup, er opløst.

Frederik August Anneberg og Sven Anneberg er fratrådt bestyrelsen i Flux Invest A/S, Grønbjerg. Marianne Rothberg Hansen og Lars Kastholm(formand) er tiltrådt.

Skifteretsbehandlingen er sluttet, og Møllers kompagni IVS, Videbæk, er opløst.

Øhlenschläger Holding ApS, Ringkøbing, er stiftet af Annemette Øhlenschläger Larsen. Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre erhvervsdrivende selskaber samt andet hermed efter direktionens skøn forbunden virksomhed.