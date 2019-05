Nyt om containerbrand: Gerningsmænd forsøgte også at futte scene af

Skjern: Politiet er stadig ved at efterforske den påsatte brand i en container ved Kirkeskolen natten til onsdag. I løbet af undersøgelserne har man fundet frem til, at containeren ikke var det eneste mål for brandstifteren.

Også en træscene i nærheden er forsøgt stukket ild til, dog uden held, fortæller politikommissær ved lokalpolitiet Bjarne Højgaard.

- Vi kan se, at nogen har været ved at tænde ild med tændstikker og papir. Det kan være noget, man har taget fra containeren, men der er under alle omstændigheder brandskader på scenen, og det er sket i samme periode, siger Bjarne Højgaard.

Containerbranden blev opdaget natten til onsdag klokken 01.50 af et par, der var ude at gå tur.