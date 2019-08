Nyt liv i det gamle plejehjem i Hoven: Udvalg giver tilladelse til bosted

Teknik- og miljøudvalget indstillet på at give landzonetilladelse til etablering af bosted i det gamle plejehjem for borgere med nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne.

HOVEN: Muligheden for, at der igen bliver liv i det gamle plejehjem i Hoven, er kommet et skridt nærmere. Teknik- og miljøudvalget er indstillet på at give en landzonetilladelse, der åbner op for etablering af et bosted for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Bag projektet står Eva Hyldgaard og Thomas Larsen fra Vrå i Nordjylland. Begge har mangeårig erfaring i pædagogisk arbejde og kendskab til driften af botilbud. De arbejder også på at etablere et botilbud i Vrå.

Der har været fremlagt flere prlaner for fremtidig brug af det tidligere plejehjem. I første omgang var der forslag om et hjem, hvor målgruppen var inden for handicapområdet. Det blev dog ikke til noget, men kommunen nåede at give en zonelovsgodkendelse.

Bostedet, der nu søges om, har en målgruppe inden for socialpsykiatriområdet, og i første omgang kom der indsigelser fra naboer. Efter at ansøgeren har holdt møde med naboerne, har disse nu trukket indsigelsen tilbage.

Kommunen erkender, at etablering af et bosted inden for socialpsykiatriområdet i et meget lille landsbysamfund kan give problemer. Omvendt fylder den tomme bygning meget i Hoven, og etableringen af botilbuddet kan give mere liv i byen.

Administrationen har vurderet, at på baggrund af naboernes positive tilgang til bostedet vil det være positivt for Hoven, at botilbuddet etableres, og det var politikerne i teknik- og miljøudvalget altså enige i.

Botilbuddet får plads til 10 beboere, og det skal indrettes, så der er hjemlige rammer.