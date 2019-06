Tarm: Mellem fredag eftermiddag klokken 16 og søndag morgen klokken 9 er der sket endnu et indbrud i en kirke. Denne gang gik det ud over Tarm Kirke. Døren ind til kirkekontoret er blevet brudt op med et koben. På kirkekontoret har tyvene fundet nøglen til nogle tilstødende lokaler, hvor alt er blevet rodet igennem. I de lokaler har tyvene fundet flere nøgler - blandt andet nøglen til en bil. Nøglerne tog tyvene med, men bilen har de ladet stå. Umiddelbart er intet andet stjålet fra kirken.