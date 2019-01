Nyt datingprogram søger landsbymænd

Ringkøbing-Skjern: Der kan være langt mellem kærligheden for unge mænd i slipsporet på gymnasiealderen.

Derfor retter produktionsselskabet BLU, som står bag tv-programmet "Landmand søger kærlighed", nu kameralinsen mod landsbyernes unge mænd.

- Vi ved, at mange mænd bliver i de små landsbyer, mens de unge kvinder i langt højere grad søger mod storbyerne. Vi ved også, at mange af kvinderne faktisk har et ønske om at flytte tilbage, når de begynder at drømme om at slå sig ned, siger hun.

Derfor får både kvinderne i storbyerne og de unge mænd i landdistrikterne endnu et lod i kærlighedens tombola. Det skulle gerne ende med ægte kærlighed, lyder det.

- Det vil handle om at finde det helt rigtige match. Ægte kærlighed. Det skal ikke være plat tv. Vi vil bare gerne bringe nogle søde mennesker sammen, siger caster ved Blu, Rikke Møller, til JydskeVestkysten.

Derfor skal landsbyernes ungkarle være i alderen omkring 24-36 år, bo og arbejde i en landsby med op til 1000 indbyggere, men gerne færre. Og så skal han være på jagt efter kærligheden og være glad for sin tilværelse, forklarer Rikke Møller.

- De skal egentlig være ret tilfredse med livet og stolte af deres ophav. Mænd, der har godt fat om tilværelsen. Måske har man købt sit eget hus, startet sit eget tømrerfirma eller har et andet godt job, siger hun.

Det kommende tv-program har officielt endnu ingen titel, ligesom det heller ikke er afsløret, hvilken kanal programmet skal sendes på. Men castingen er allerede i gang og vil løbe endnu et par uger. Hvis du er blevet interesseret, kan du kontakte caster Rikke Møller på rikke.moller@blu.dk.