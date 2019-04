Nysåede græsfrø var udsatte i tirsdagens storm

Ringkøbing-Skjern: Tirsdagens storm fik sandsynligvis nysåede græskorn på markerne til at fyge væk, fortæller plantavlsrådgiver Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening, men lad os først lige fastslå, hvad det egentlig var, der føg igennem luften i går.

Måske bemærkede du, at der lagde sig et fint, sort lag i dine vindueskarme. Det var ikke sand, men derimod fine partikler bestående af et mix af gamle afgrøder iblandet staldgødning efterladt på markerne efter høst år efter år.

- En sandstorm er aldrig gavnlig. Men det værste er jo ikke den skade, der sker nu, den er begrænset. Det er i de små partikler næringsstofferne ligger, der er dér vi har de gode stoffer, som er gavnlige for væksten, og det er dem, der føg væk i går. Det var disse partikler, der hang i luften. Sand hænger jo ikke i luften, for sandkornene er for tunge, fortæller Søren Søndergaard, Vestjysk Landboforening.

Hvis dette fine partikellag gang på gang blæser væk, vil det få negative konsekvenser.

- Det var jo dét, de opdagede, da de pløjede prærien op i USA. De mistede stabiliteten i jorden, og begyndte derfor at eksperimentere med pløjefri marker. Det er også derfra vi har fået inspirationen til pløjefri marker. Vi kan se, at de der ikke pløjer deres marker, har mindre tab af jord, fordi de har bevaret planteresterne i den øverste del af jorden, fortæller Søren Søndergaard.

Men tilbage til de umiddelbare konsekvenser.

Søren Søndergaard vurderer, at vårbyggen vil komme sig uden de store problemer efter tirsdagens storm, lige som kartoflerne kan hyppes igen.

- Dér, hvor det kan være galt, er hvis der ligger en sanddrive på bagsiden af et læhegn. Dér kan kornet have svært ved at komme igennem.

Bekymringen går mere på vegne af de landmænd, der har sået vårbyg med græsudlæg i bunden.

- Græsfrøene bliver sået i en til to centimeters dybde og er så lette, at vinden kan bære dem med sig. De kan virkelig flytte sig over til naboen, hvor han ikke ønsker sig dem. Dermed ved man ikke, om man har en mark, der er i orden til høst. Og hvis folk har lagt sprøjtemidler, og jorden så flytter sig, har vi ikke styr på det, men vi kan kun vente at se tiden an, siger Søren Søndergaard.

Der er kommet en smule regn natten til onsdag, men håbet er, at der kommer endnu mere, så støvet kan lægge sig, og få tingene til at spire frem, så vinden ikke kan få fat i jorden igen.

- Kornmarkerne vil i løbet af otte dage så være i stand til at holde på sandet, men majsmarker og kartoffelmarker vil stå åbne længe, siger Søndergaard.

Tirsdagens storm kom som en brat oplevelse ovenpå de fine påskedage.

- Men jeg har oplevet dét, der var værre. Den 19. april 1980 var der en enorm sandstorm. Jeg var på Holstebroegnen dengang, og da mistede markerne fem centimeter i løbet af en dag. Der lå store dynger af sand i folks haver. Det har jeg ikke set i går, dér hvor jeg kom forbi, siger planteavlsrådgiveren.