Nynazister hærgede kulturtagene: Ville have en smuk træstatue af Odin

Skjern-Tarm: Mens røgen har lagt sig i Skjern og Tarm ovenpå det nynazistiske angreb på kunstneren Per Arnoldis kulturtage for et par uger siden, så har dagbladet Information nu taget sagen op.

Avisen har været i kontakt med folk fra Den Nordiske Modstandsbevælgelse Nordfront, som stod bag hærværket på kulturtagene natten før indvielsen.

Foreningen forklarer, at den foretrækker en helt anden form for kunst end den, Arnoldi har leveret i Vestjylland.

Den ville hellere have en "smukt udskåren træstatue af Tyr eller Odin", og kunsten skal laves af "dygtige håndværkere som kan gengive vor folks stolte fortid og give folket noget autentisk at stræbe efter", lyder det fra bevægelsen.

Og det er altså en slags forklaring på foreningens aktion mod kulturtagene i Skjern og Tarm.

Charlie Emil Krautwald, der er ph.d-stipendiat og forsker i radikal, politisk aktivisme, har svært ved at forstå angrebet på de farverige pavilloner.

Det giver ingen mening at kalde Arnoldis værk for folkefjendsk, som det skete, siger han til avisen.

- Den Nordiske Modstandsbevægelse er i modsætning til mange andre højreradikale organisationer i dag traditionelt nationalsocialistisk. Det vil sige, at den bekender sig til den traditionelle nazistiske ideologi, som vi kender den fra nazityskland i 1930'erne og 1940'erne. Og det indbefatter blandt andet en indbygget modernitetskritik, og at alt, der ikke er traditionelt national kultur og kunst, guldhornene og gammel borgerlig kunst, er en trussel mod folkeånden. Og der passer Per Arnoldi ind, siger han til Information.