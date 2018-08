Nye urnegravsteder på vej på Tarm Kirkegård

TARM: Prognoser skal man altid tage med et gran salt, for tingene kan nå at ændre sig undervejs.

For lidt over 10 år siden fik Tarm Kirkegård lavet en fremskrivning, der viste, at om 10 år ville kirkegården mangle gravpladser.

Dengang agerede man med rettidig omhu og sørgede for at få forkøbsret til et areal i Forsøgshaven i Tarm, men nu er perioden gået, og det er ikke blevet aktuelt at bruge haven til kirkegård.

I forhold til for 10 år siden er der flere, der bliver kremeret, og behovet er derfor rettet mod at få flere urnegravsteder, der ikke fylder nær så meget.

Dog havde Tarm Kirkegård ikke så mange ledige urnegravpladser tilbage, men det bliver løst med at oprette to urneafdelinger midt på kirkegården, hvor kistegravsteder er blevet slettet.

Provstiet har netop godkendt projektet.

Det ene sted bliver en årstidshave, hvor der altid er noget, der blomstrer, og hvor stierne er slyngede.

- Det er for at gøre det mere moderne. Det skal være et rart sted at komme, og det bliver mere parklignende end i dag, forklarer Øjvind Toftgaard Knudsen, formand for kirkegårdsudvalget i Tarm.

Det andet rum bliver med såkaldte kombinationsgravsteder, hvor halvdelen af gravstedet er dækket med græs.

Kirkegården er løbende blevet renoveret med nye hække, og det er den sidste del, der nu bliver taget med anlæggelsen af urnegravstederne.

Det er et arbejde, der har en tidshorisont på flere årtier, da det skal ske under hensyntagen til de eksisterende gravsteder i projektområdet.

- Vi sender en beskrivelse af projektet ud til gravstedsejerne, og de vil ikke blive berørt. Er de i tvivl om noget, er de meget velkomne til at kontakte kirkegårdslederen, siger Øjvind Toftgaard Knudsen.