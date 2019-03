Nye tal viser at børnefamilier flytter til Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Opgørelser viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 havde en nettotilgang blandt de 25-34-årige på i alt 101 personer. Derudover kom der i aldersgruppen 0-4-årige 37 flere små borgere, end der fraflyttede.

Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg tolker tallene som en klar indikation af, at vi har fat i børnefamilierne, siger borgmester Hans Østergaard, og peger på, at kommunen har arbejdet for at tiltrække og fastholde unge tilflyttere, blandt andet ved at støtte en aktiv erhvervsudvikling og landdistriktsudvikling.

I gruppen 20-24-årige forlod 799 sidste år kommunen, mens kun 480 flyttede til. Det er dog ikke nødvendigvis noget skidt tegn, at overvægten af borgere i netop denne aldersgruppe flytter ud af kommunen, mener borgmesteren:

- Overhovedet ikke. Det skal de da gøre. De skal jo ud og opleve verden og have sig en videregående uddannelse. Bagefter skal vi så stå klar med karrieremuligheder og et familie- og fritidsliv, der er attraktivt nok, til at de flytter hjem igen, understreger Hans Østergaard.

Han peger på, at kommunen har gjort en stor indsats for at vise unge, at der - også for dem med gode uddannelser - er både job- og karrieremuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune samt, at kommunen ud over pasningsgaranti til småbørn også byder på ledige byggegrunde, relativt billige boliger og masser af frisk luft, natur og fritidsmuligheder.

- Indtil 2008 havde vi en stabil befolkningstilgang, men finanskrisen kostede os 4.000 arbejdspladser og rundt regnet 1.600 borgere, tilføjer borgmesteren og peger på, at den negative retorik omkring Danmark udenfor storbyerne og befolkningsflugt også har medvirket til, at kommunen i årene efter finanskrisen har mistet borgere.