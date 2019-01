Nye sommerhusgrunde fordelt: Søndervig får 468 - Vedersø Klit 15

Politisk enighed om at et udviklingsprojekt på Vedersø Klit skal tildeles 15 af de nye sommerhusgrunde, mens ferieparken i Søndervig må "nøjes" med 468. 187 ubebyggede grunde bliver nedlagt.

Ringkøbing: Det er ikke kun den stort anlagte Søndervig Feriepark, der får glæde af en stor landsdækkende omplacering af sommerhusgrunde.

Det samme gør et lille projekt med 15 ferieboliger på Vedersø Klit. Et enigt økonomiudvalg ønsker at give projektet, som har været undervejs længe, en lille bid af de 483 nye sommerhusgrunde, som Ringkøbing-Skjern blev tildelt lige inden jul.

De resterende 468 grunde går til ferieparken i Søndervig, som med de nuværende 45 boliger, når op over de 500 feriehuse, man hele tiden havde satset på at få op at stå.

Borgmester Hans Østergaard (V) håber nu, at der også er opbakning til fordelingen i byrådet.

- Jeg har hele tiden haft den holdning, at det lille projekt i Vedersø også skulle tilgodeses. Og det var jeg altså ikke alene om i økonomiudvalget, siger borgmesteren.

Mens der er stor politisk tilfredshed med, at det omsider lykkedes at få de mange nye feriehusgrunde til kommunen, så har medaljen en bagside.

- Vi vidste godt, at det ville koste at få del i så mange nye grunde. Det betyder nu, at vi skal nedlægge 187 ubebyggede sommerhusgrunde forskellige steder i kommunen. Det er ikke rart at skulle gøre, men det var desværre nødvendigt, siger Hans Østergaard.

62 grunde ligger i Bork Havn, 15 i Skaven, 10 i Stauning og et areal svarende til 100 sommerhuse på Vedersø Klit. De 15 huse, som nu kan opføres på Vedersø Klit, ligger i en trekant mellem Husby Klitvej og Vedersø Klitvej.

Sagen om sommerhusgrunde skal behandles af byrådet 15. januar.