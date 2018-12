Nye havvindmøller mindst 20 kilometer fra kysten

Skal der opstilles endnu en vindmøllepark ud for Søndervig - bare meget længere ude? Det skal byråd og borgere nu debattere. Arkivfoto.

Borgmester Hans Østergaard (V) fastslår, at eventuel kommende vindmøllepark kommer meget længere ud end Vesterhav Syd; møllerne vil dog stadig kunne ses fra land.

RINGKØBING-Skjern: Etableres der en ny havvindmøllepark ud for Søndervig, kommer den mindst 20 kilometer ud fra kysten. Det fastslår borgmester Hans Østergaard (V) over for Dagbladet. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i dag til morgen udsendt en pressemeddelelse om, at Danmark skal have tre nye havvindmølleparker, der hver især bliver blandt verdens allerstørste. Den første af disse parker skal levere grøn strøm allerede fra midten af 20'erne, og Energiforligskredsen har nu besluttet, at den enten skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing eller ved Krigers Flak ud for Sjællands østkyst. - Det er ikke mere end 14 dage siden, vi først hørte om det, og det første, vi spurgte om, var selvfølgelig, hvor langt ud møllerne eventuelt skal stå, fastslår borgmesteren. Ministeriet lægger nu op til debat blandt politikere og befolkning i de to områder om holdningen til at få en kæmpestor havvindmøllepark. Det haster en del, understreger Hans Østergaard: Senest i slutningen af marts 2019 skal beslutningen om den kommende havvindmølleparks placering træffes, så udbuddet kan komme i gang i juni.

Den røde vindmølle ud for Ringkøbing Fjord er et af de steder, der er i spil til en ny havvindmøllepark. Kort: Energi-, forsynings- og klimaministeriet.

Langt nok ud - Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om Ringkøbing-Skjern Kommunes holdning, før vi har haft debatten. Men det afgørende er, at møllerne kommer langt nok ud, siger borgmesteren. - Ud fra det, jeg har set, er det ikke i nærheden af at være kystnære møller, vi taler om. Placeringen bliver fra minimum 20 kilometer og længere ud derfra. Der bliver dog tale om meget store møller, og de vil kunne ses fra land, især hvis man står oppe på klitterne. - Jeg hæfter mig dog ved, at i forbindelse med debatten om Vesterhav Syd var der mange, der sagde, at de kunne leve med, hvis møllerne kom ud på mindst 20 kilometers afstand. Det er den slags spørgsmål, vi nu skal have debatteret, siger Hans Østergaard. Han understreger, at i sidste ende er det statens projekt, og det er staten, der bestemmer, hvor parken skal ligge; men energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt lægger op til, at man sikrer lokal involvering, inden beslutningen træffes.

Grøn omstilling Hans Østergaard understreger, at den nye vindmøllepark vil være med til at fremme den grønne omstilling i Danmark. - Den kommer dog ikke til at tælle med i Ringkøbing-Skjern Kommunes energiregnskab, men vi er allerede godt på vej mod målet om at blive selvforsynende med vedvarende energi, siger han. - Det er et meget stort projekt, så vælger staten at opføre parken i Nordsøen, kan vi håbe på, at det giver arbejde til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er dog ikke noget, vi kan vide noget om på forhånd. Ifølge COWI's finscreenings-rapport udlægges Nordsøen Vindpark til den fulde kapacitet på 800 MW, og i undersøgelsen indgår fem forskellige layouts omfattende forskellige placeringer af møller samt transformerplatform.