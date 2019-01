Nye boliger på vej ved Nygade

SKJERN: Seks nye mindre boliger er på vej ved Nygade 59.

Ejeren af ejendommen havde bedt teknik- og miljøudvalget om at måtte udlægge en del af grunden til åben og lav boligbebyggelse.

Det krævede dog en dispensation, idet der ifølge lokalplanen ikke må udstykkes grunde på mindre end 700 kvadratmeter, og så store bliver de ikke. Alle seks boliger får dog en størrelse over 350 kvadratmeter.

Boligerne skal have et boligareal på cirka 100 kvadratmeter foruden en mindre carport og et udhus.

Ejendommen ligger i nær tilknytning til Aktivitetscenteret ved Nygade, og denne beliggenhed gør, at der er et øget behov for mindre boligenheder i denne del af Skjern.

Der er foretaget høring ved naboer indenfor denne del af lokalplanområdet. Nabohøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Inden der kan meddeles tilladelse til udstykningen, skal der være godkendt et skitseprojekt til fremtidig vejforløb til området og indenfor området.

- Vi forventer, at der vil være et stigende behov for boliger af den størrelse, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).