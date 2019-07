Nyd sommervejret på Søndervig Strand: Det er slet ikke som Mallorca. Heldigvis

Hér er folk. Midt i Ringkøbing-Skjerns vel nok største turistattraktion. Flere går rundt i bare tæer i det løse, hvide sand, andre læser, bader i vandet, der i øvrigt måler 19 grader varmt, mens andre igen stabler sten og sand i formationer, der er åbne for fortolkninger.

Enkelte mennesker går mig i møde på vejen mod stranden. Et par taler om de forskellige hustyper i området og hvilke de godt kan lide. Men snakken dør snart ud og overtages af en svag summen fra hybenroserne langs vejen mod stranden, der følger mig til op til iskiosken for enden og mødet med Søndervig Strand.

SØNDERVIG: Det må da være en atypisk formiddag i Søndervig, når jeg at tænke på turen fra parkeringspladsen til stranden.

Med havtemperaturer, der næsten var så lune som luften, havde flere fundet vej til bølgerne. Enkelte strandløver mente dog stadig, at 19 grader er for koldt og holdt manken tør. Foto: Jørgen Kirk

Vild med det vilde

Blandt de mange barfodede strandgæster finder man den 40-årige eksil-vestjyde Jesper Svendsen, hustruen Anne-Mette og børnene Asta og Villads. De er på weekendbesøg hos Jespers forældre, inden turen for Jesper og Anne-Mette går tilbage til Roskilde, hvor arbejdspladsen har givet sit kald efter dem.

- Vi har bare tullet rundt, kravlet lidt på bunkerne, og senere vil vi nok ned i Søndervig at kigge lidt. Mine forældre bor i Tim, så det er derfor, vi er ude at kigge til stranden nu. Hver gang vi er i området, skal vi ud at kigge, om alt er, som det plejer, siger Jesper Svendsen.

- Jeg har altid godt kunne lide Søndervig og synes, det er en fed strand. Børnene elsker også at komme herud. Vesterhavet er noget andet, end vi er vant til, siger han.

Han forklarer, at familien for få dage siden badede fra stranden ved Greve på Østkysten. Her var klitterne meget mindre, blæsten mindre udpræget og vandet meget lavere end i det respektbetvingende Vesterhav.

- Det her er noget helt andet. Det er vildere. Klitterne er større, og du skal ikke langt ud, før vandet bliver dybt, så det er vildere og federe, forklarer han.

- Mine børn skal opleve Vesterhavet og høre historierne om bunkerne og om, hvor vildt her er, når der er orkaner. Det er en helt anden natur, end de bliver introduceret for ved Roskilde, siger han.

Selvom familien normalt bader i Vesterhavet, når de er på visit, så har de i dag valgt at holde sig oppe af det 19 grader varme vand.

- I dag har vi ikke badetøj med, så vi sopper bare lidt, siger Jesper med et smil og trasker med familien op i den første, store bunker på stranden.