Ny web-app skal guide folk rundt i naturen

Mange i tvivl

Idéen om en web-app er ikke ny for Ringkøbing-Skjern Kommune. Flere gange har den benyttet sig af web-appen, som er en blanding af en app på telefonen og en hjemmeside, og pludselig var det oplagt at bruge skabelonen til stier i kommunen:

- Der er mange, som er i tvivl om, hvilke stier og områder de må benytte i kommunen. Med web-appen skaber vi en øget adgang til det åbne land. De lokale borgerforeninger har været i kontakt med lodsejere og skabt nogle stier, som de har tegnet ind på kortet, forklarer Jakob Albæk, som er ansvarlig for stiprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flere stier er allerede tilgængelige på web-appen, men Jakob Albæk forsikrer, at man kun har formidlet eksisterende stier:

- Lodsejerne, som de lokale har været i kontakt med, har tidligere undret sig over, at folk ikke benytter skoven noget mere. Det fortæller meget godt, hvor stor tvivl, der har været. Nu ved folk, at de kan bevæge sig rundt i forskellige skove på allerede eksisterende stier, og det er et plus for alle, siger han.