Ny vikingebog præsenteret ved åbningen af Bork Vikingehavn den 26. maj

Historien foregår i det midt- og vestjyske, hvor dagligdagen består af jagt og skindgarvning med få besøg til en gård en dagsrejse mod vest. Årets højdepunkt er Det Store Sommermarked, som afholdes i havnebyen Bork. Her sælger Lue sine skind og køber forråd og udstyr til vinteren. Desuden overtales Lues fosterfar til at deltage i markedsdysterne.

Bork: Lørdag den 26. maj åbner Bork Vikingehavn og dansk- og tysktalende guider er klar til at viser gæsterne rundt i de autentiske huse. Samme dag præsenterer mor og søn - Birthe Skov Midtiby og Thorkild Skov - deres nye bog "Lue", der er første bind i en planlagt serie på tre bind i "Skovhuggerens Saga". De to forfattere vil være til stede og præsentere bogen, der er en historisk forankret roman, forstået på den måde, at den er skrevet ud fra den viden, forfatterne har været i stand til at opsamle. Der har været adskillige museumsfolk, reenactorer, historikere og arkæologer inde over historien, så dagligdagen er portrætteret så realistisk som muligt.

Erfarne forfattere

Birthe Skov Midtiby og Thorkild skov udgav i 2015 deres første bog "Sagaen om Mom", som fik meget fine lektørudtalelser med sig, og er blevet brugt som undervisningsmateriale. Birthe er pensioneret skolelærer og uddannet fortæller, og det har derfor været oplagt at få så meget læring som muligt med i historien, uden at den kommer til at fremstå som en fagbog. Thorkild Skov arbejder som både illustrator og forfatter, og en stor del af fritiden bliver brugt på vikinge re-enactment.

Thorkild Skov vandt for nylig den årlige holmgangsturnering til "Krigerdage" på Bork Vikingehavn, og derfor bærer Borkspyddet indtil næste år. Så hvis man kunne tænke sig at læse kampscener, der er beskrevet indefra med rigtige kampteknikker, vil "Lue" være et godt bud.