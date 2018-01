Ny uddannelse: Her skal Skjern passe på

Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver gode job- og fremtidsmuligheder, men der er også steder, hvor man skal passe på i Skjern.

Skjern: Tirsdag aften var smilene brede i Skjern. Her kom det frem, at regeringens planer om at udflytte uddannelsestilbud også kommer Ringkøbing-Skjern til gode, og fremover vil man kunne uddanne sig til markedsføringsøkonom i Skjern. En to-årig erhvervsakademi-uddannelse baseret på Erhvervsakademi Midtvest i Herning. Den nye placering bliver en del af flere danske byer, der har allerede har uddannelsen, og et af de steder er Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. - I Esbjerg tager vi typisk mellem 80 og 100 studerende ind. Vi har i øjeblikket tre hold i Esbjerg, og så har vi et hold med i Sønderborg, siger Henrik Larsen, rektor for Erhvervsakademi Sydvest.

Vi har et frafald på mellem 25 og 30 procent, hvilket, jeg selvfølgelig synes, er højt. Det er dog det generelle niveau. Der vil altid være en del frafald, og det bliver en udfordring for Skjern at binde uddannelserne i Skjern og Herning sammen på en måde, så flere bliver. Henrik Larsen, Rektor for Erhvervsakademi Sydvest.

Højt frafald I dag tilbyder man uddannelsen til markedsføringsøkonom i 15 byer. Ansøgningstal fra sidste år viser, at man i hovedparten af dem optager alle ansøgere: - Typisk optager vi alle dem, der søger uddannelsen. Jeg har ikke skulle sige nej til nogen endnu. I Sønderborg skal vi dog være glade, hvis vi får 20 studerende ind. På et dårligt år har vi 16, og på et godt 25, fortæller Henrik Larsen. At alle optages gør, at man ikke behøver at arbejde med karaktergennemsnit. Det har dog en bagside, som man også risikerer at blive ramt af i Skjern. Højt frafald: - Vi har et frafald på mellem 25 og 30 procent, hvilket, jeg selvfølgelig synes, er højt. Det er dog det generelle niveau. Der vil altid være en del frafald, og det bliver en udfordring for Skjern at binde uddannelserne i Skjern og Herning sammen på en måde, så flere bliver. Vi gør det ved at prøve at skabe fælles valgfag på tværs af uddannelsesstederne i Esbjerg og Sønderborg, udtaler rektoren.