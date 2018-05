Ny trend: Ulovlige knive importeres i stor stil

Knivloven siger klart og tydeligt, at det er ulovligt at anskaffe, være i besiddelse af eller bruge knive af en vis størrelse.

Manglende kendskab

Politiet i Ringkøbing har modtaget både halsknive til kasteknive, strømpistoler og springknive. Især halsknivene bliver importeret, og det er i stor stil unge mænd, der står bag importen.

I alle 21 sager er der givet forklaring, og ingen af de afhørte har angiveligt kendt til konsekvenserne:

- De er slet ikke bevidste om, at det er ulovligt. De forklarer, at de har bestilt knivene hjem, fordi de har interesse for knive og vil bruge dem som pynt derhjemme ved at indramme dem og hænge dem på væggen, siger Viggo Nørgaard og tilføjer:

- Ingen har haft lyst til at bruge knivene i et offentligt rum, men det er altså stadig ulovligt at have dem hjemme på privatadressen.