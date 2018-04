Ny skoleleder til Rækker Mølle Skolen

49-årige Harly Haugaard er ny skoleleder for Rækker Mølle Skolen samt helhedsleder for Rækker Mølle Børnefirkløver.

Rækker Mølle: fra 1. juni tiltræder 49-årige Harly Haugaard i stillingen som skoleleder for Rækker Mølle Skolen samt helhedsleder for Rækker Mølle Børnefirkløver, hvor han får det overordnede ansvar for dagplejen, børnehaven og Rækker Mølle Skolen.

- Vi er rigtig glade ved at kunne ansætte Harly som ny skoleleder. Han besidder de kompetencer, som Rækker Mølle Skolen har brug for. Harly har gennem hele livet arbejdet i skoleverden og har derfor en rigtig god baggrund for at være leder på Rækker Mølle Skolen, siger skolebestyrelsesformand Hans Christian Tylvad.

Harly Haugaard kommer fra en stilling som viceskoleleder ved Haderup Skole og er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium i 1995.

Den nye skoleleder glæder sig til at blive en del af lokalsamfundet:

- Jeg er meget glad for, at det blev mig, der blev valgt til ny leder for Rækker Mølle Børnefirkløver. Jeg glæder mig til at lære børn, forældre og personale at kende og ser frem til at gå forrest i arbejdet med at fastholde og videreudvikle Rækker Mølle Børnefirkløver som det naturlige og attraktive valg for børn i området, siger Harly Haugaard.Privat bor Harly Haugaard i Herning. Han overtager stillingen efter konstitueret skoleleder Karen Dissing.