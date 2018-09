Ny selvhjælpsgruppe skal hjælpe sorgramte i Skjern og Tarm

I oktober begynder en selvhjælpsgruppe til folk med sorg. Her kan man dele sine sorger med ligesindede med det formål at give sorgen plads i livet. Flere er tilmeldt, lyder det fra initiativtager.

Skjern/Tarm: Når vi mister nogle af de mennesker, der står vores hjerte nærmest, kan det føre til en dyb sorg.

Sorg er prisen for kærligheden, siges det. Men pludselig rammes man måske af tungsind, når realiteterne rammer, og man forstår begrebet evigheden: Du skal aldrig se vedkommende igen.

Hos nogle finder sorgen automatisk et leje, de kan leve med. Andre må bruge taleredskaberne til at give sorgen en krop, så den bliver til at forholde sig til.

Sidstnævnte har de to pensionerede sygeplejersker Ingrid Staal Jensen og Inger-Lise Ørhede oplevet behovet for flere gange i arbejdet på et hospice og hos aflastningstjenesten, der er et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet - eksempelvis terminale, palliative patienter.

- Vi ved, at mange har det svært, når de har mistet et nærtstående menneske. Man kan have svært ved at dele det med nogen, men mange mennesker, der ikke har oplevet sorg, kan tænke, at man skal videre, inden der er gået ret lang tid. Men det er individuelt, hvordan man kommer igennem sorgen, siger Inger-Lise Ørhede, der i sit arbejde i aflastningstjenesten har oplevet flere pårørende til døende, der kunne have gavn af at være i en sorggruppe.

Derudover har hun - som så mange andre - hørt om deltagere i sorggrupper, som har haft stor fordel af at have nogen at dele tankerne med.

- Man kan blive lettet igen. Man kan være så tynget af sorg, at man mister livsglæden, går i stå i livet og føler sig ensom. Sorggruppen er med til at bearbejde de følelser, så man igen får glæden og lysten til livet, siger hun.