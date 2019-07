Ny platform skal hjælpe turister med at finde lokale guider

Brænder du for dit lokalområde eller din hobby, så er du den perfekte guide for områdets gæster.

Ringkøbing-Skjern: En turistguide, der brænder for sit emne, kan gøre en ellers kedelig oplevelse helt fantastisk.

Det kan være guiden, der kan servere kedelige årstal og oplysninger med nogle sjove kommentarer.

Det kan være surferen, der sætter en eftermiddag eller aften af for at lære turisterne grundtrickene.

Det kan være naturelskeren, der viser turisterne nogle af sine yndlingsteder i området.

Eller det kan være biavleren, der fortæller om sin hobby.

De guider kan være svære at finde, når man kommer til et nyt område som turist.

En ny netplatform, weguideyoulocal.dk, skal gøre det nemmere at sætte turister sammen med gode lokale guider.

- Hvis de så samtidig kan tjene lidt på at være guide, er det jo helt fantastisk, siger en af mændene bag den nye platform, Morten Mortensen, der bor i Ringkøbing, har været direktør i tøjkoncernen Bestseller og senest har udgivet en bog.

Sammen med Anders Helligsøe fra Lemvig har han skudt penge i udviklingen af netplatformen.

- Nu skal ideen prøves af. Vi starter her i Vestjylland, fordi det er her, vi bor, men platformen skal være landsdækkende, forklarer Morten Mortensen.

Platformen skal ikke bare sætte turister sammen med guider. Den skal også være med til at skabe et fællesskab for guider, hvor de udveksle erfaringer og blive dygtigere.

- Vi synes, at det skal blive et håndværk at være guide, et håndværk du enten kan tjene lidt penge på ved siden af dit arbejde eller blive dit fuldstidsarbejde, siger Morten Mortensen.

I Plesnerhus i Ringkøbing har "We guide you local" fået et kontor, hvor Anders Helligsøe skal være daglig leder. Her skal der arbejdes på at finde de lokale ildsjæle, der kan se sig selv som guider for turister.

- Her i Vestjylland er der jo allerede masser af turister, men vi mangler at finde alle guiderne. Derfor er vi ved at kontakte lokale foreninger, der kunne tænke sig at fortælle turister om deres arbejde. Vi skal give gæsterne så gode oplevelser, at de kommer på besøg igen og giver deres venner og naboer lyst til at komme her, forklarer Anders Helligsøe.

Arbejdet med at skaffe guider er kun lige begyndt.

- Vi er inde i en opstartsfase, men vi tror på ideen. Vi synes selv, at vi har skabt en spændende platform, hvor det vil være overskueligt at finde gode guider i et bestemt lokalområde. Med tiden håber vi at skabe et fællesskab for guider, siger Anders Helligsøe.

For at platformen skal kunne fungere, skal de guider, der er med, betale en vis procentdel af deres honorar.