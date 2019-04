Ny opgørelse efter varm sommer: Tre druknede i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Tre personer druknede sidste år i Ringkøbing-Skjern.

De bliver dermed del af en kedelig statistik, som viser en stigning i antallet af druknede i 2018. Det sker efter 20 år, hvor antallet af druknede ellers har været faldende. I alt mistede 66 mennesker livet som følge af drukning, viser tal fra Trygfonden. 53 mænd, 12 kvinder og ét barn

Den varme sommer med rekordmange solskinsdage trak mange folk til kyster og badestrande, og det kan være forklaringen på, at flere druknede.

- Med et vejr som de, vi oplevede sidste år, så er det naturligt, at der har været mere aktivitet ved og på vandet. Det oplevede vi også på de strande og havnebade i hele landet, hvor Trygfondens kystlivredning opererer. Her havde livredderne ekstra travlt, og der var flere alvorlige hændelser, som kunne have ført til drukning. Så det er trist, men egentlig ikke overraskende, at vi i vores foreløbige opgørelse over druknede i 2018 ser en stigning, siger René Højer, der er programchef i Trygfonden med ansvar for bade- og vandsikkerhed.

Nabokommunerne Holstebro og Varde er hver noteret for én drukneulykke.

Trygfonden vil igen i år være til stede ved to strande i Ringkøbing-Skjern, nemlig Søndervig og Sydstranden i Hvide Sande.