Ny naturfrednings-præsident: Vindmøller hører ikke hjemme tæt på kysten

Danmarks Naturfredningsforenings nye spydspids Maria Reumert Gjerding mener, at de kystnære møller skulle have været længere ude, men at Vesterhav Syd-projektet næppe kan ændres.

Vestkysten: Hvis det stod til Danmarks Naturfredningsforenings nytiltrådte præsident, Maria Reumert Gerding, så blev de kystnære møller ud for Holmsland Klit sendt langt ud på havet.

Det siger hun til Jyllands-Posten.

- Vindmøller hører ikke hjemme få kilometer fra kysten. De skal meget længere ud, lyder det fra naturens nye førstedame til avisen.

Godt nok stemte hun for de kystnære vindmølleparker som medlem af Folketinget for Enhedslisten, men i dag forstår hun de sommerhusejere og lokale kritikere af projektet, som fortsat arbejder på at få flyttet møllerne længere væk end de fire til ti kilometer, der er lagt op til.

Men selv om naturfrednings-præsidenten forstår protesterne, så erkender hun, at der nok ikke er noget at gøre ved placeringen af møllerne.

- Vindmøllerne skal meget længere ud på havet, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg har fuld forståelse for de borgere, der er utilfredse, og vi skal sikre, at det ikke gentager sig, siger hun og fortsætter:

- Men ved Vesterhav Syd kan det næppe ændres, Vattenfall er nærmest ved at rejse møllerne, siger hun til Jyllands-Posten.

Det betyder dog ikke, at modstanderne har opgivet deres kamp. De fortsætter med at lede efter muligheder, for at møllerne bliver flyttet længere fra kysten, end Vattenfall har planlagt.