- Der vil ikke være en flig af museets virke, som ikke bliver gentænkt i løbet af de næste par år. Når man har haft den samme direktør i omtrent 43 år og får en ny, ligger det helt naturligt. Vi vil rigtig gerne have et museum, som giver mening - også om 40 år, siger Mette Bjerrum Jensen.

RINGKØBING-SKJERN: Når højsæsonen slutter i oktober, begynder halvandet års arbejde med at udvikle Ringkøbing-Skjern Museum for alvor.

De to mindst besøgte museer i Ringkøbing-Skjern Museum, Hattemagerhuset i Tarm og Gåsemandens Gård, skal ændres eller lukkes. Nyt skal der også ske hos Dejbjerg Jernalder. For det levende jernaldermuseum har ikke haft levendegørelse i år. Bygningerne er udtjente. 3108 besøgte stedet sidste år, og det er ikke nok til at kalde stedet en decideret publikumssucces. Derfor bygger man ikke bare lige en ny jernalderby, der skal holde i 25-30 år.

- Det er selvfølgelig også så mange, at det ligger i min opgave at se på, om det er for mange. Derfor er vi nødt til at gentænke nogle af steder. Der vurderer vi stedets værdi som besøgssted for lokale og turister og betydningen som lokal bygning, siger museumsdirektøren.

Unik perle skal trække folk til

Andre steder ser hun muligheder for at løfte besøgstallene uden nødvendigvis at skulle bygge en helt ny by. For den tidligere strandfogedgård Abelines Gård kalder hun for en "unik perle." 11.533 turister og lokale besøgte sidste år 1800-talsgården.

- Jeg tror, vi vil kunne trække omtrent 20.000 gæster, og vi kan lave en oplevelse, som helt klart er værd at køre efter. Det skal vi gøre, synes jeg, siger Mette Bjerrum Jensen.

For billetsalget betyder bare noget for et museum som Ringkøbing-Skjern. Lige så vittigt er det dog, at man lever op til navnet "Levende Historie." Derfor lagde museet kræfter i at være med til 1700-talsfestivalen i Ringkøbing, derfor laver man tidsrejser på flere af de lokale besøgssteder, og derfor skal museet i endnu højere grad være en del af arrangementer uden for museumsbygningerne, mener Mette Bjerrum Jensen.

Hun understreger, udviklingsarbejdet ikke skal ses som et udtryk for, at museet samlet set klarer sig dårligt i dag.

- Når man ser på lokalhistoriske museer, er vi samlet set et af de bedste i landet, siger Mette Bjerrum Jensen.