Ny metode i vestjyske daginstitutioner - samtlige medarbejdere skal på kursus

Der skal kigges nærmere på både børns udvikling i leg og læring samt gøre det nemmere for dagtilbud og skoler at tale sammen.

Ringkøbing-Skjern: Samtlige 350 ledere og medarbejdere i Ringkøbing-Skjerns dagtilbud har været til lanceringen af en ny metode, som over efteråret skal implementeres i alle vuggestuer og børnehaver i området.

En metode, der sætter fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

- Det er en ny måde at arbejde på, hvor man begynder at kigge anderledes på, hvordan man arbejder med børns udvikling. Det handler om at kigge på, hvorfor vi gør, hvad vi gør og efterfølgende evaluere, siger Trine Ørskov (S), der er formand for børne- og familieudvalget i byrådet.

Arbejdsmetoden, som fastansatte og ledere undervises i, hedder Den Professionelle Læringscirkel og understøttes teoretisk af begrebet Professionelle Lærende Fællesskaber.

Læringscirklen består af følgende fire punkter: plan, handling, respons og refleksion, som afløser hinanden i en cirkel.

- Det er nyt for dagtilbuddene, men man har arbejdet med den i kommunens skoler de sidste par år. I begyndelsen skabte det noget debat på skolerne, men efter nogen tid, var det nyttigt derude. Vi fik en evaluering tidligere på året, der viste, at mange var blevet glade for det, siger Trine Ørskov.