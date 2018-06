Ny leder fundet til Tarm Skole

TARM: Når Tarm Skole efter sommerferien får ny skoleleder, bliver det en mand, der er særdeles godt kendt på skolen.

46-årige Christian Nørregaard, der hidtil har været afdelingsleder på Tarm Skoles overbygning, er nemlig udnævnt til ny skoleleder, og bestyrelsen glæder sig til at fortsætte samarbejdet med ham i den nye stilling.

Christian Nørregaard bor i Ringkøbing med sin kone og fire børn.

Oprindeligt er han uddannet lærer, og i 2016 fik han en diplomuddannelse i skoleledelse. Han har både lærer- og ledelseserfaring fra andre skoler, og udtrykker ved ansættelsen, at han glæder sig til begynde et nyt kapitel i sit lederliv og møde elever, personale og forældre fra både overbygning, hovedskole og SFO/klub.

Christian Nørregaard afløser Else Thorup, der gennem 19 år har været leder på Tarm Skole, og som går på efterløn.

- Det er en meget dygtig og engageret leder, der har banet vejen for, hvor Tarm Skole er i dag. Hun overdrager en velholdt skole med medarbejdere, der har fået mulighed for at udvikle sig i et inspirerende teamsamarbejde. Eleverne har ligeledes gennem årene mødt både en tydelig leder og har haft mulighed for at trives i et godt læringsmiljø, skriver skolebestyrelsen i et brev til forældrene, hvor bestyrelsen også giver udtryk for, at de glæder sig til at fejre Else Thorup ved en afskedsreception og takke hende for indsatsen.

Skolebestyrelsen modtog ni ansøgninger til stillingen, og heraf var fem kaldt til samtale.