Ny kritik af røntgen-lukning

Tarm: Det får store konsekvenser for både de ældre og deres pårørende, når røntgenafdelingen i Tarm 5. februar foreløbig bliver lukket ned i tre en halv måned.

Det mener leder af Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Eva Sønderby Jepsen, som dermed bakker op om kritikken af lukningen fra plejehjemsleder Ove Nielsen.

- Det er både mere utrygt og besværligt for de ældre, som skal sendes til Herning til røntgen, når afdelingen i Tarm bliver lukket ned. Det tager længere tid, og de pårørende skal måske tage en hel dag fri for at være med. For os er det svært at forstå, at personaleudfordringer i Herning skal betyde, at man lukker vores lokale afdeling, siger Eva Sønderby Jepsen.

Regionens beslutning om midlertidig lukning af røntgenafdelingen i Tarm strider både mod målsætningen om nære sundhedstilbud og mod kommunens vision om, at ældre skal være aktive i deres egen liv.

- Vores ældre bliver på en anden måde afhængige af andre. Der vil også være en kørselsudgift, som skal betales, mener Eva Sønderby Jepsen.

Lukningen af røntgenafdelingen i Tarm er endnu en forhindring i rækken, mener hjemmeplejelederen.

Også muligheden for at få taget blodprøver på sundhedscentret er for ringe, mener Eva Sønderby Jepsen.

- Efter, at regionen har overtaget blodprøverne, kan man kun få taget prøverne én dag om ugen. Det er slet ikke nok til at dække behovet. Det betyder, at vi også har ældre, der skal ud og køre langt for at få taget en almindelig blodprøve, siger hun.

300-400 ældre hører under hjemmeplejen i den sydlige del af kommunen.

Dagbladet ville gerne have spurgt formand for social- og sundhedsudvalget Lennart Qvist (V), om Ringkøbing-Skjern Kommune har drøftet sagen om røntgenlukningen med Region Midtjylland, men det har ikke været muligt at træffe ham for en kommentar.