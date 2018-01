Ny klatrevæg fuldender Streetparken

Bagerst i Streetparken står Anker Buchholtz. Han er idémanden bag den nye klatrevæg. Også han er spændt på at se, om folk overhovedet vælger at møde op. Han og de andre frivillige skal dog ikke vente længe før Streetparken er fuld af mennesker.

- Vi håber på, at der i løbet af dagen kommer en 200 stykker, men det er jo aldrig til at vide, siger Jonas Aarestrup Madsen, der arbejder fuldtid i Streetparken.

Skjern: Kvart i 11 er der meget tomt i Streetparken i Skjern. Panikken har ikke bredt sig til de frivillige, som står klar til at tage imod de forhåbentlig mange besøgende i anledningen af, at den nye klatrevæg skal indvies. Lørdagens arrangement er nemlig sat til først at starte klokken 11, så i stedet er de spændte på at se, hvor mange der ville møde op. Det præcise antal kender de nemlig ikke:

Klatrevæg i brug

Teenagedrenge og piger samt deres forældre finder langsomt vej til Streetparken og på en halv time er parken indtaget af 60-70 mennesker. Mange giver sig i kast med nogle af de kendte ting i Streetparken så som skateboard, BMX og fodbold. Der er også en gruppe drenge som finder vej til klatrevæggen bagerst i lokalet. En af dem af 12-årige Marius Ørbæk:

- Det er udfordrende at prøve klatrevæggen, fordi det er svære end man tror. Men det er også meget sjovt, siger han og bliver suppleret af Markos Pedersen på 14:

- Jeg kan godt lide, at det er organiseret på den måde, at man hele tiden skal tænke over, hvor man tager sit næste greb, siger han.

For Anker Buchholtz har smilet også fundet vej til ansigtet. Imens han giver instrukser til, hvordan klatrevæggen skal bruges, glæder han sig over, at de unge gør brug af det, som han og tre andre har brugt mange timer på at gøre klar:

- Det er fedt at se, at de unge vil bruge den. Vi havde naturligvis en forventning om, at det ville ske, men man ved jo aldrig, før man ser det. Det viser bare, at det er den rigtige vej vi går, siger han.