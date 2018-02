Ny kampagne skal advare børn og unge mod snus

Snus i Danmark

I Danmark er det forbudt at sælge snus. Et lignende tobaksprodukt sælges lovligt under navnet tyggetobak. Snus kan lovligt importeres fra andre lande til privat brug.



Ligesom andre tobaksprodukter indeholder snus nikotin og forskellige kræftfremkaldende stoffer fx tungmetaller, formaldehyd og tobaksspecifikke nitrosaminer.



Nogle af bivirkningerne ved snus kan være:



Øget risiko for skader ved træning - og længere helingstid, hvis skader opstår.



Øget puls og blodtryk.



En markant øget risiko for type 2 diabetes.