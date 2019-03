Ny indsats for arbejdsløse unge uden uddannelse

Ringkøbing-Skjern: I Ringkøbing-Skjern Kommune er 5,5 procent af unge mellem 15 og 25 år uden både arbejde og uddannelse.

Det svarer til omkring 350 personer, og med de 5,5 procent er kommunen den næstbedste i Region Midtjylland. I forbindelse med, at Lov om Kommunal ungeindsats træder i kraft 1. august, har børne- og familieudvalget besluttet at gennemføre fire tiltag, der skal sikre, at man når målet med loven.

Målet er at halvere andelen af unge uden job og uddannelse inden 2030, og dermed skal tallet på 5,5 procent reduceres til 2,75 procent.

- Det bliver svært at reducere yderligere. Det er et ambitiøst mål, og det er svært at sige, om vi når det. Men det er ikke noget at græde over. Vi har ikke et særlig godt udgangspunkt for at nå målet, men det skyldes, at der fra alle sider i forvejen bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde for at få de unge mennesker i job eller i gang med en uddannelse, siger formanden for børne- og familieudvalget, Trine Ørskov.

Et andet mål med loven er, at i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. I øjeblikket ligger det tal på 87 procent for Ringkøbing-Skjern Kommune.