Ny hjertestarter ved Gammel Sogn Kirke - Lodbjerg Hede venter i spænding

Holmsland: Der bliver nu opstillet en hjertestarter ved Gammel Sogn Kirke. Den livreddende maskine bliver skænket af Hjerteforeningen, fordi der var mange, som samlede ind til foreningen ved søndagens indsamling.

Indsamlingen var i ligeså høj grad en uddeling, for til alle grupper, der samlede ind på mindst 15 ruter, ville Hjerteforeningen give en hjertestarter, som skal sættes op på en placering efter gruppens ønske. Og der blev lige præcis gået 15 ruter til Gammel Sogn Kirke.

Der blev også samlet ind mange andre steder i kommunen, også på Lodbjerg Hede, og her venter man spændt på, om der kommer en hjertestarter. For indsamlingen ligger lige på grænsen, fortæller Esther Larsen, der var med til at koordinere indsamlingerne:

- Vi ved ikke, om det ender med, at vi får en hjertestarter på Lodbjerg Hede. Vi nåede op på 14 ruter, men der er efterfølgende en person, der vil donere sin rute til os, så vi venter på fintællingen, siger hun.

Selvom man går glip af hjertestarteren, er dagen dog langt fra spildt, slår Esther Larsen fast.

- Når vi ikke en hjertestarter, så er pengene gået til et godt formål, siger hun.

- Det gav en masse skridt på skridttælleren, og det var i en god sags tjeneste. Vi mødte masser af velvillighed på ruterne, for alle kender en med hjerteproblemer, så der var mange, der donerede, fortæller Esther Larsen.