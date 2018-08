Trods hårde tider i landbruget har Skjern Bank sat endnu en rekord for halvårsregnskabet, og brudt en magisk grænse på 100 millioner kroner - med et pænt stykke endda.

Skjern: Det er med smil, at Dagbladets reporter bliver modtaget af Skjern Banks direktør Per Munck torsdag morgen, hvor pengeinstituttets halvårsregnskab fremlægges. De seneste år har banken sat regnskabsrekord på regnskabsrekord - og resultatet for første halvår af 2018 er ingen undtagelse.

- Jeg skal ikke klage, lyder det med jysk underdrivelse fra Per Munck.

Resultatet for årets første seks måneder er således endt på 129,5 millioner kroner - væsentligt mere end de 89 millioner ved halvårsregnskabet for samme periode sidste år. Det gode resultat skyldes ikke mindst frasalget af investeringsvirksomheden Value Invest i Luxembourg til 60 millioner kroner, der allerede bonnede godt ud på regnskabet for første kvartal. Salget betyder imidlertid, at bankens basisresultat for halvåret falder med knap ni millioner til 72,4 millioner i forhold til samme periode sidste år, da Value Invests kursudbytte naturligvis ikke skal tælle med længere.

- Man kan jo ikke tjene pengene to gange, tilføjer Per Munck.

Samtidig har der været øgede udgifter til it og nye medarbejdere på grund af dels en større tilstrømning af kunder, dels bankens nye afdeling i Virum, der stadig er i indkøringsfasen og ikke genererer overskud endnu. Men det øgede kundegrundelag skulle gerne ende i øget indtjening, ikke mindst fra øgede renteindtægter, i forbindelse med en udlånsvækst på 12,8 procent svarende til 4,1 millioner kroner.