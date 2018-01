Ny genbrugsplads med god udsigt - også for miljøet

Tarm har fået en ny genbrugsplads, der er bygget efter et smart, fransk koncept, hvor det bliver let at komme af med sit affald.

TARM: - Jeg kører lige OP på genbrugspladsen!

Sådan kommer det givetvis til at lyde i Tarm, for nu skal man til vejrs for at aflevere affald. Kommunen indviede fredag en ny genbrugsplads, hvis type, der kun findes 10 af i hele Danmark. Konceptet er som følger: Man kører bilen op ad en rampe og standser på en platform. Her smider man sit affald ud over et gelænder, og så havner det nede i containere, der står i niveau med det øvrige gadeplan. Herfra kan vognmændene nemmere hente containerne, og køre videre med affaldet.

Sådan en rampe og platform tager jo også en del plads, men intet er gået til spilde. Nede under det store betondæk er der en lang række rum til redskaber, og det er også her, at tønderne til farligt affald er at finde. Men hvad så, når der er faldet sne og is på rampen? Risikerer man ikke at glide med bilen? Det gør man ikke, for det er samme betontype, som bruges på motorvejsbroer, og de skal blot have en speciel behandling, når det vejr sætter ind.

Konceptet hedder Modulo og er fransk, og som navnet antyder, er det et modulsystem. Skulle borgerne i Tarm blive så glade for deres nye genbrugsplads, at de kommer til at smide meget mere ud, så kan der sættes endnu flere sektioner på.

- Det er en konservativ branche, vi er i, men vi har fået positive tilbagemeldinger fra de steder, hvor vi har sat anlæg op, fortæller Lars Steen Jørgensen, direktør for Modulo Systems i Danmark og Norden.