Ny fortolkning af regler for digital skiltning skal lette sagsgang

Reviderede retningslinjer og en ny fortolkning af reglerne for digital virksomheds- og informationsskiltning skal gøre det lettere at navigere i mulighederne på området i kommunen.

RINGKØBING-SKJERN: Det skal være lettere at finde rundt i lovgivningen for digitale skilte i byområder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sådan lyder meldingen fra teknik- og miljøudvalget, efter udvalget tidligere på året behandlede en sag om digital skiltning og måtte sande, at reglerne på området var lidt mudret formuleret.

Derfor har man nu godkendt nye retningslinjer og et fortolkningsbidrag, som skal gøre det mere klart, hvad man kan, når det drejer sig om digital skiltning for virksomheder og informationsskiltning.

- Det handler om, at vi har haft nogle regler i kommunen, som er blevet justeret ved flere lejligheder. De var meget sammenskrevne, og der stod noget flere gange. Nu har reglerne fået et facelift, så de er blevet mere entydige, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

- Digital skiltning er jo noget, vi kommer til at se mere og mere til, og derfor skal der være en mulighed for, at nogle kan skilte, uden det ligner en tjekkisk motorvej, siger John G. Christensen.

Teknik- og miljøudvalget har desuden uddelegeret opgaven omkring håndtering af ansøgning for digital skiltning til administrationen, men i en periode vil ansøgningerne dog stadig være med på teknik- og miljøudvalgets møder.