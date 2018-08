Dejbjerg: Dramaet udeblev, da Venstres medlemmer mandag aften skulle vælge Esben Lunde Larsens afløser som Ringkøbingkredsens folketingskandidat på et opstillingsmøde i Dejbjerglund.

Her var der dækket op til 300 medlemmer.

Efter første valgrunde havde erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen fra Herning sikret sig 63 procent af stemmerne, og han kunne derfor udråbes som en stenstikker vinder.

- Der gik mange følelser gennem kroppen på mig, da jeg så resultatet. Lige inden det blev annonceret, kunne jeg fornemme i nogle af de blikke, jeg fik, at det var gået godt. Men det var først, da jeg så tallene, at jeg var sikker, siger han over en stille cigaret.

Dem er der blevet røget ekstra mange af de seneste tre uger, hvor Kenneth Mikkelsen og de tre øvrige kandidater har været i åben kamp om en af landets mest sikre Venstrekredse.

- Jeg er lettet, glad, ydmyg og spændt på alt det arbejde, vi nu skal have gang i. Det er ikke så meget, jeg har set til Dorte og børnene den seneste tid, og sådan bliver det nok også fremover. Jeg er stolt over, at Venstres medlemmer har givet mig så stærkt et mandat, siger den nyslåede folketingskandidat, der flere gange i valgkampen har slået fast, at politik "ikke er et one-man show, men et holdspil".

Den overbevisende sejr til Kenneth Mikkelsen får også mundvigene til at pege opad hos Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad.

- Jeg er meget tilfreds med den store opbakning, Kenneth har fået. Og jeg er fuldstændig sikker på, at Venstres medlemmer bakker 100 procent op om ham som vores nye folketingskandidat. Nu er opgaven at få vælgerne til at gøre det samme. Hvis Vestjylland skal have indflydelse på Christiansborg, så skal der mange personlige stemme til, siger Tylvad.

Kenneth Mikkelsen håber til gengæld, at statsminister Lars Løkke Rasmussen holder sit løfte fra sidste uges sommergruppemøde om først at udskrive valg i 2019.

Det giver ham nemlig tid til at forberede sin valgkamp.

- Jeg har været kredsformand i Herning i fem år. Så jeg ved godt, hvad der skal til. Jeg har selv nogle gode idéer til valgkampen, men det skal jeg selvfølgelig først snakke med partiets organisation her i Ringkøbing-Skjern om, siger han.

Birgitte Vinding, der blev nummer to i kampen om kredsen, erkendte straks at have tabt til en bedre kandidat.

- Det var en klar afgørelse. Kenneth Mikkelsen bliver god for området, og det er vigtigt, at vi alle bakker op om ham. Jeg kommer ikke selv til at gå efter en anden folketingskreds. Det er kun her, jeg har haft lyst til at gøre en forskel. Men jeg vil selvfølgelig engagere mig i min lokalforening, når jeg flytter hjem, siger hun.

Sebastian Korsbakke Jensen blev treer. Han har ikke tid til at ærgre sig over nederlaget. Han har nemlig en juraeksamen senere på ugen, som han skal have læst op til.

- Jeg er nok ikke særlig godt forberedt, erkendte den unge kandidat, som ikke har opgivet drømmen om at blive folkevalgt, lyder det

Kenneth Mikkelsen forsikrede om, at der ikke lå champagne klar i køleskabet hjemme i Herning, men at sejren nok skulle fejres med et enkelt glas rødvin.

Tirsdag morgen ventede en helt almindelig arbejdsdag med en tætpakket mødekalender i Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd.

Her kan man godt begynde at se sig om efter en ny direktør. Hvis Kenneth Mikkelsen bliver valgt til Folketinget, bliver det samtidig et farvel til erhvervsrådet.

Ifølge Esben Lunde Larsen bliver det til gengæld et goddag til det, han kalder Danmarks bedste valgkreds.