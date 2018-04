Ny folkefest med Rasmus Nøhr, sammenhængskraft - og vaskemaskinekast

Danmark Dejligst med musikeren Rasmus Nøhr i spidsen har i de seneste seks år leveret musik og idékonceptet til gratis folkefester i mindre byer rundt om i Danmark. Konceptet går ud på lokalt at samle kræfterne om at skabe aktiviteter og oplevelser, som alle kan feste sammen om, og som samtidig udadtil kan vise, hvordan lokalområdet er blandt Danmarks dejligste områder. Overskuddet skal gå til lokale aktiviteter og de foreninger, der er med til at arrangere Danmark Dejligst. Danmark Dejligst i Naturens Rige er en udbygget udgave, fordi meningen er at samle alt og alle i Danmarks geografisk største kommune til én stor folke- og byfest. Altså at vi får alle i hele Ringkøbing-Skjern Kommune samlet om fælles aktiviteter og oplevelser, så vi kan skabe nye forbindelser og venskaber på tværs af både foreninger og organisationer, virksomheder, byer og gamle kommuneskel til gavn for alle borgere.

Ringkøbing-Skjern griber dog sagen anderledes an, end det er sket andre steder. Rasmus Nøhr - som selv var med ved aftenens møde for at fortælle om ideerne bag Danmark Dejligst - var så begejstret for Ringkøbing-Skjerns måde at gøre tingene på, at han ønsker at promovere den på landsplan.

Manden med kommunens mest snørklede titel, sammenhængskraftskoordinator Jens Bjerregaard, stod for aftenen, og han havde svært ved at få armene ned efter den positive modtagelse.

Netop sammenhængskraften - eller mangelen på samme - mellem de forskellige områder i landets geografisk største kommune blev der da også snakket om, da de 25 deltagere gruppevis drøftede projektet. En tilbagevendende folkefest, arrangeret lokalt, vil skabe fællesskab på tværs af geografi, klubber og social status, lød det hen over de runde caféborde.

En arbejdsgruppe skal nu gå videre med planerne - og der er allerede nu ideer nok at tage af efter borgermødet. Blandt de mere eksotiske kan nævnes vaskemaskinekast, vandbowling og fælles revy på tværs af de mange lokale revygrupper ... 18. august bør vist allerede nu krydses af i kalenderen.