Ny direktør for Hydra-Grene

SKJERN: Hydra-Grene får fra den 1. marts ny mand i chefstolen: Erik Lodberg overlader fra denne dato posten som direktør for virksomheden til Henrik Sillesen.

I stedet vil Erik Lodberg - der siden overtagelsen af svenske Specma i 2016 har varetaget rollen som både direktør for Hydra-Grene og koncerndirektør for HydraSpecma - koncentrere sig om sidstnævnte rolle.

Bestyrelsesformand Jens Bjerg Sørensen fastslår, at "ændringen sker som en naturlig udvikling for at sikre den fortsatte fremgang af Hydra-Grene og Specma, samt sikre at skabe den bedst mulige synergi og samarbejde mellem de to virksomheder i koncernen".

Henrik Sillesen, der er 55 år, har været ansat i Hydra-Grene siden 1989, og har i de seneste år været dybt involveret i selskabets daglige ledelse. Han overtager ansvaret for Hydra-Grene med underliggende datterselskaber.

Direktør Morten Kjær flyttede den 1. december 2017 til Sverige, hvor han overtog ansvaret for Specma AB med underliggende datterselskaber.

Koncerndirektøren og Hydra-Grene-direktøren skal dog ikke gå langt, hvis de lige har en sag, de skal vende med hinanden:

Erik Lodberg vil fortsat have base hos Hydra-Grene i Skjern.