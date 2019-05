Ny cykelsti er ubrugelig: Projektet er gået i stå med tre store huller

Cykelstien mellem Vostrup og Hemmet var lovet klar i 2018. Men i flere måneder har projektet stået stille, og borgerne undrer sig over et mærkværdigt resultat.

- De sagde, at cykelstien ville blive tilendebragt i slutningen af 2018, og vi gik da ud fra, at vi kunne bruge den kort tid efter. Det gjorde det så ikke. Folk er begyndt at spørge, om det bliver i 2019. De havde jo glædet sig til at bruge den til sommer, og der er jo også mange turister i området i sommermånederne, forklarer Peter Lauridsen.

Desuden køres der stærkt på strækningen, og Peter Lauridsen forklarer, at det eneste, der kan få bilister til at holde igen, er den fartkontrol, der er på strækningen med jævne mellemrum.

Cykelstien har været et stort ønske i årevis. Hidtil har cyklisterne skullet bruge den stærkt trafikerede Tarmvej, hvor mange biler og tung trafik udgør en sikkerhedsrisiko for cyklister.

- Nu har det stået stille en tre-fire måneder, og folk har også spurgt til det. De frygter, at det er en ny besparelse, siger Peter Lauridsen, formand for Lønborg-Vostrup Borgerforening.

Ellers skal man have en virkelig god cykelhjelm på og være mere end ualmindelig sikker på at lave flyvehop med sin racer. Hvis rammen da ellers kan holde til det, når cyklen lander fem meter længer fremme...

VOSTRUP-HEMMET: Waders er nok at foretrække frem for stramtsiddende lycra, hvis man planlægger en cykeltur ad den nye cykelsti mellem Vostrup og Hemmet.

Cyklister bliver advaret, inden de havner på en utilsigtet flyvetur over vandløbet her. Foto: Christian Baadsgaard

Hvad venter vi på?

Formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S) har været ved administrationen for at få et svar på, hvorfor cykelstien stadig ikke kan bruges.

- Jeg har spurgt, hvad vi venter på, og jeg har fået at vide, at der er truffet beslutning om, at vandløbet skal rørlægges. I første omgang havde man snakket om, at der skulle broer hen over, og det ved jeg ikke, hvorfor der skulle, siger John G. Christensen, der heller ikke ved, om rørene bliver en billigere løsning end en bro.

Ved rørlægning fyldes der op omkring røret. Derefter bliver der lagt asfalt oven på, og stien kan fortsætte, mens vandet løbet igennem rørene.

At det ser noget mærkelig ud, at man ikke først har gjort overgangene over vandløbene klar, inden man har lagt et asfaltlag, virker lidt besynderligt, medgiver John G. Christensen.

- Jeg ved, hvilke spørgsmål du vil stille, og jeg kan kun sige, at jeg undrer mig også, siger John G. Christensen.

Hvornår cykelstien så kan bruges, kan John G. Christensen endnu ikke give et svar på.