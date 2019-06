Ny crooner og unge, der spiller på bordene: Program for Jazzfestival er klar

Et festligt program. Sådan siger Flemming Jørgensen, der står for at booke musikken, om Ringkøbing Fjord Jazzfestival. Og så lancerer festivalen noget nyt op til jubilæum næste år.

Stauning: Blå Mandag Jazzband. Baby Jools & The Jazzaholics. Polles New Orleans Jazz Band. Jersey Jazzmen. Programmet for 9. udgave af Ringkøbing Fjord Jazz Festival er klar - og selvfølgelig emmer det af jazz.

- Jeg synes, vi har ramt rigtig godt. Vi har nogen spændende nogen, der ikke har været med før. Vi har fået Baby Jools fra England, som vi har ønsket længe. Så har vi nogle af de meget store som Paul Harrison Band og Second Line Jazzband fra Sverige. Vi har også Prima Junior, der er et ungdomsband, siger Flemming Jørgensen, der er ansvarlig for festivalens booking.

- Vi har også en lille godbid fra Aarhus, der hedder Victor Svold. Han er en helt ny crooner, som vi har været heldige at få fingre i. Han kommer med et minibigband. Så vi er rigtig godt med, og vi er meget glade for at have et bredt jazzprogram, siger han.