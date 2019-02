Ringkøbing-Skjern: I forbindelse med en charmeoffensiv for Naturens Rige for få år siden lød slogannet, at her var "plads, plads, plads". Og siden dengang er der bare blevet endnu mere albuerum til dem, der vælger at bo i Ringkøbing-Skjern. For befolkningstallet bare falder og falder her i kommunen - og nu er tallet for første gang siden kommunesammenlægningen i 2017 faldet til under 57.000 - nærmere bestemt 56.930 borgere per 1. januar 2019, et fald på 75 siden sidste år.

Til sammenligning var tallet 1. januar 2008 - altså et år efter kommunesammenlægningen - 58.368 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tallet ærgrer borgmester Hans Østergaard (V):

- Jeg havde da håbet, at det så anderledes ud, for de foreløbige tal, vi havde fået, viste, at der kun var en tilbagegang på ni personer, siger han til Dagbladet.

- Jeg er dog glad for, at det ikke er så store fald som for få år siden. Efter finanskrisen blev der omkring 400 færre borgere om året igennem flere år. Men målet er, at kurven skal pege den anden vej eller i det mindste gå i nul, siger borgmesteren.