Ny bog fortæller Skjerns hal-historie

Så fanger bordet, og arbejdet kommer i gang. Der kommer til at gå ni år, inden hallen åbnes, men den bliver til ved en meget stor grad af frivilligt arbejde, under kyndig ledelse af Fridy Hansen, der bliver hallens første inspektør.

I selskabet på Grønlunds Hotel er en person, som dem fra GF tror kommer fra KFUM. Dem fra KFUM tror, han kommer fra GF. Men det er altså en journalist fra Dagbladet, som går hjem og skriver en artikel om, at nu vil GF arbejde for opførelsen af en Skjernhal.

Hvorfor skal to hold fra Skjern køre til Herning for at spille kamp mod hinanden?

Elmo Flaskager var formand for stedet mellem 1996 og 2015, og han har med grundighed foretaget et dyk i et omfattende arkivmateriale.

Den historie kan man læse i Elmo Flaskagers nye bog "Fra hal til kulturcenter", der er udgivet i anledning af, at det i efteråret var 50 år siden, at Skjern Hallen blev indviet.

SKJERN: Nu er det ikke pænt at prale, men faktisk har Dagbladet en meget stor andel i, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter overhovedet er blevet til noget.

- Hallen blev jo bygget primært til håndbold og gymnastik, men det må siges at være mangfoldighed, der kendetegner stedet. Man har turdet følge med tiden og sige ja til mangfoldigheden. Man fastholder foreningstanken, men der er også blevet plads til det individuelle, siger kulturcentrets formand Niels Erik Kjærgaard og nævner, at der i dag både er holdsport og fitness under samme tag - og det nyeste skud på stammen er et e-sportscenter.

Handlekraft

Når man læser i bogen, er der en anden ting, der er særdeles slående: Gennem de 50 år er det handlekraften, der har været den gennemgående nøgle. Et særligt Skjern-træk, hvor man står sammen om at skabe noget til fælles bedste.

At det er noget, der skaber opmærksomhed, mærker kulturcentrets direktør Dorthe Marie Siersbæk tit, når hun modtager gæster i centret.

- Når folk ser omgivelserne, spørger de: Hvordan kan det lade sig gøre i så lille en by, hvor der kun er 7000 indbyggere, fortæller Dorthe Marie Siersbæk, der også peger på mangfoldigheden i kulturcentrets virke.

- Jeg tror ikke, at der er mange i Skjern, der ikke har et minde herfra, konstaterer Dorthe Marie Siersbæk.

For Niels Erik Kjærgaard er det et ønske, at historien om kulturcentret ikke går i glemmebogen, men at den med den nye bog kommer til at blive en del af bevidstheden for nye generationer.

Elmo Flaskager vil i øvrigt signere bogen ved Open By Night fredag. Det kommer til at ske på Holger Danskes Plads mellem klokken 18.30 og 20.00.

Og for lige at vende tilbage til Grønlunds Hotel den aften i 1958: Skjern GF og Skjern KFUM gik i øvrigt mange år senere sammen om at spille håndbold. Men det er en helt anden historie...