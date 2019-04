Ny app sætter fokus på Ringkøbing-Skjern

HVIDE SANDE: Turistsæsonen står lige for døren, og i år tilbyder Ringkøbing-Skjern Turisme et redskab, der sikkert vil glæde mange turister; redskabet er endda ganske gratis.

- Og ikke bare turister. Vi håber også, at fastboende får glæde af det, siger turistdirektør Søren Lydig Christensen.

Redskabet er selvfølgelig en app, som man finder i diverse app-"butikker" under navnet "Hvide Sande".

App'en har været under udvikling i et stykke tid, men nu ligger den altså klar til at blive hentet ned på folks smartphone.

- Vi har først og fremmest lavet app'en for at gøre det nemt for turisterne at navigere i området, finde ud til seværdighederne og se, hvad der sker af begivenheder, siger Søren Lydig Christensen.

App'en rummer masser af nyttige oplysninger, for eksempel om spisesteder, og den rummer også en digital udgave af turistguiden til vort område.

- Vi vil gerne have flyttet mest muligt over på de digitale platforme, siger Søren Lydig Christensen.

Han forestiller sig, at også vi lokale kan have nytte af den, fordi den giver et godt overblik over, hvad der sker i området.

- Nu håber jeg, at vores medlemmer og områdets virksomheder vil anbefale den til gæsterne, siger han.

Viceborgmester Søren Elbæk, der også sidder i bestyrelsen for Ringkøbing Fjord Turisme, er glad for turistforeningens initiativ.

- Alle kan bruge app'en - også vore egne borgere. Det er god, bæredygtig turistformidling. Vi har nok ikke hidtil været gode nok til at fortælle vore egne historier, men det er denne app med til. Den er et led i vore bestræbelser på at brande kommunen som et godt sted at bo, fastslår han.