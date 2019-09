Søndag eftermiddag ved 14-tiden er der dog fred og ro ved Ringkøbing Sundhedshus ved Nørreport. Det er her - på datoen - at den nye akutlægebil vises frem i al sin skriggule herlighed.

Ringkøbing: Siden Region Midtjylland for en lille uges tid siden udsendte en pressemeddelelse om, at to akutbiler i Ringkøbing og Tarm - bemandet med sygeplejerskeuddannet personale - med virkning fra 1. september erstattes med én akutlægebil med base i Ringkøbing, har alarmklokkerne bimlet og bamlet på Facebook og i læserbreve.

Akutlægebilen medbringer særligt udstyr - for eksempel respirator, ultralyd og udstyr til at intubere patienter for at sikre frie luftveje.Akutlægen kan vurdere patienten med avancerede diagnostiske metoder allerede på skadestedet. Akutlægen kan behandle i akutte, livstruende situationer. Akutlægen kan udføre mindre operative indgreb på stedet. Akutlægen har udstyr med og kompetencer, som svarer til en intensiv-stue på hjul. Akutlægen kan afslutte patienter på skadestedet eller i hjemmet.

Bo Iversen, der er ledende overlæge for alle akutlægebiler i Region Midtjylland, mener, at etableringen af akutlægebilen i Ringkøbing sikrer en ensartet lægedækning i hele regionen. Foto: Mads Dalegaard

Sikrer ensartet dækning

Der er da heller ingen grund til at være bekymret, selv om man har adresse i den sydlige del af kommunen, siger lægefaglig direktør ved præhospitalet i Region Midtjylland, Per Sabro:

- Jeg synes ikke, borgerne i den del behøver at være bekymrede. Vi har sådan set et set-up med to ambulancer i Tarm og nu den her tiende lægebil i Region Midtjylland placeret i Ringkøbing. Og så er der to akutlægehelikoptere - én i Billund og én i Skive. Den i Billund kan være her meget hurtigt, siger Per Sabro.

Han tilføjer, at en aftale med Region Syddanmark tilmed sikrer, at det også er muligt at trække på en lægebil i Esbjerg, hvis behovet viser sig.

På linje med Per Sabro fastslår Bo Iversen, der er ledende overlæge for alle akutlægebiler i den midtjyske region, at 'med etableringen af akutlægebilen i Ringkøbing sikrer vi en ensartet lægedækning i hele regionen':

- Det er vores opfattelse, at borgerne i den sydvestlige del af regionen er lige så godt dækket som borgerne i den resterende del, siger Bo Iversen.