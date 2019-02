Ny affaldsordning snart i udbud

- Når licitationstallene er inde, har politikerne så mulighed for at beslutte på en konkret baggrund, om den nye ordning skal gælde for både helårshuse og sommerhuse i samme omgang, siger Asger Nordbo.

Renovatørerne skal byde på to modeller: Dels en ordning, hvor der kun sorteres madaffald fra hos husstande uden for sommerhusområderne; dels en ordning, hvor sommerhusområderne også er med.

Den betyder først og fremmest, at vi allesammen får nye affaldsbeholdere, og at vi skal til at sortere madaffaldet fra i et særskilt rum i beholderen.

Kæmpe-udrulning

På et tidspunkt drøftede politikerne i teknik- og miljøudvalget også, om man skulle have endnu en beholder, som man kunne bruge til at udsortere andre affaldsfraktioner til genbrug, for eksempel glas, pap og papir.

- Det bliver dog næppe i første omgang; vi arbejder på at undersøge de økonomiske omkostninger ved også at tage den løsning med, siger Asger Nordbo.

Han understreger, at det vigtigste lige nu er at få fundet den fremtidige renovatør til at løse opgaven med at hente affaldet.

- Det skyldes først og fremmest, at renovatøren skal have anskaffet nye skraldebiler, der kan håndtere to affaldsfraktioner, og da mange danske kommuner lige nu er ved at gå over til at sortere madaffald fra, er der lang leveringstid på den type biler.

- Alt skal være klar. Vi vil ikke risikere at komme i en situation, hvor fraktionerne i en periode bliver blandet, fordi vi ikke har de rigtige skraldebiler til rådighed, siger han.