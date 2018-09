Ny CL-sejr: Skjern førte fra start til slut

Skjern: Sidste sæsons kvartfinalister fra Skjern Håndbold holdt sig søndag på sejrssporet i Champions League, hvor vestjyderne vandt med fire mål. Maskineriet hakkede fra begyndelsen for HC Motor Zaporozhye, der søndag gæstede Skjern Bank Arena. Skjern Håndbold trak fra med 3-0, inden udeholdet kom på måltavlen.

Emil Nielsen i Skjern-buret pillede to forsøg i de første tre ukrainske angreb, og det åbnede for kontraløb, og så var Skjern foran med 2-0 efter halvandet minut og med 3-0 kort efter. Emil Nielsen og Skjern-forsvaret holdt fast i overhånden i de første 10 minutter og holdt Zaporozhye nede på tre mål. Skjern nettede syv gange i samme periode.

De næste 10 minutter haltede udbyttet af at skrue tempoet i vejret. Vicor Kireev i gæsternes mål fik bedre fat. Derfor stod Zaporozhye med muligheden for at komme tilbage i opgøret, da de var bagud 11-8 og efter lidt under 20 minutter fik en overtalsperiode med seks mod fire.

To mand i undertal trak Jesper Konradsson en udvisning, da han fik et slag i ansigtet, og kort efter sørgede Thomas Mogensen med et af sine karakteristiske brud på ydersiden for, at Skjern forsvarede føringen. Skjern havde aldrig problemer med at finde hullerne i ukrainernes defensiv. Med 19 mål til de grønblusede gjorde det derfor mindre, at Skjern selv lukkede 14 ind før pausen.