Nu vil Markus gerne snart blive far

Skjern: - Nu må fødslen gerne gå i gang.

Markus Olsson og kæresten Elin havde termin tirsdag med deres første barn. I de seneste uger har det været spændende for parret, om fødslen ville kollidere med en af Skjern Håndbolds mange spændende kampe, så holdleder Jørgen Jørgensen har hele tiden haft Markus Olssons telefon i lommen under træning og kamp, hvis fødslen gik i gang.

Nu er eventyret i Champions League forbi, og Skjern er ydermere klar til DM-semifinaler.

- Og jeg er klar til at blive far. Det må gerne ske en af de nærmeste dage. Helst inden semifinalerne, fortsatte Markus Olsson.

På tilskuerpladserne sad Elin med stor og fin rund mave. Hun ønsker lige så meget, at fødslen snart går i gang, for hun er så klar til at blive mor.

- Det er ved at være træls at vente for os begge to. Især for Elin, sagde Markus Olsson.

Han var virkelig glad for, at Skjern nu er semifinaleklar.

- En fantastisk god følelse. Men hele sæsonen har været fantastisk ind til nu. Et rent eventyr med Champions League og nu medaljekampe og helst finalekampe. I dag var som et straffespark. Efter Aalborgs sejr over TTH Holstebro var det helt op til os selv, og en hjemmekamp mod Aarhus er altså et straffespark. De havde intet at spille for, så den opgave skulle vi kunne løse. Det gjorde vi, selv om vi vel spillede en af sæsonens dårligste kampe. Havde vi tabt, havde vi sat os selv under et gevaldigt pres på søndag. Aalborg ser uhyggeligt stærke ud lige nu, så derfor er jeg ekstra lettet over, at vi klarede tingene i dag, fortalte Markus Olsson.

Han vil ikke snakke om at sælge kampen på søndag. Ikke noget med at slappe af og spare de mest slidte stamspillere.

- Nej vi skal have en sejr, så vi har selvtillid med til semifinalerne. Vi skal op i gear, så selv om vi måske er trætte, så skal vi gå efter en sejr, sagde Markus Olsson.