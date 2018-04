Nu uddeles de første smileys til hundekenneler

Ringkøbing-Skjern: Nu bliver det nemt at vurdere, om en hund har det godt hos hundekennelen, eller når den bliver passet i en pension. Fødevarestyrelsen er således netop begyndt at give glade, mellemfornøjede eller sure smileys, når de kontrollerer hundekenneler, hundehandlere, hundepensioner og internater.

Det nye tiltag skal sikre, at der bliver passet godt på hundene, og at de får blandt andet frisk luft, motion og ordentlige pladsforhold.

Den nye ordning betyder, at virksomheder får en smiley, som viser, hvor gode de er til at overholde de regler, der skal sikre, at hundene har det godt. Dermed bliver det nemt at se, om en given virksomhed behandler sine hunde ordentligt.

Ordningen er en konsekvens af flere sager, som har vist, at ulovlig import og kummerlige forhold alt for ofte findes på det sorte marked for hundehandel.