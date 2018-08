Hvide Sande: Hvem skal have værditabserstatning for de gener, som 20 havmøller ud for Holmsland Klit-kysten medfører - og hvor stor bliver erstatningen?

Dette spørgsmål tager Taksationsmyndigheden fat på torsdag morgen klokken otte.

Fire hold, hver med en formand i spidsen, begiver sig ud på sommerhusvejene og foretager vurderinger af hus efter hus.

I alt skal der besøges 495 sommerhuse, og da hvert besøg varer mellem 20 minutter og en halv time, er arbejdet strakt ud over tre runder.

Første runde går fra torsdag til søndag, og dernæst følger endnu en runde på fire dage i september, og endelig rundes der af med to dage i oktober.

Hvert hold skal vurdere 12 ejendomme på en dag, så der arbejdes frem til 18-tiden. Der lægges torsdag morgen ud på Anker Eskildsens Vej og Nordsø Ferievej.

Taksationsmyndigheden har for to måneder siden skrevet ud til samtlige 495 sommerhusejere og tildelt hver et tidspunkt for besøget.

Om sommerhusejeren er til stede, når myndigheden banker på, afgør hver enkelt selv. Vurderingen kan sagtens foregå uden ejerens medvirken.

De fire hold består hver af en formand, som er beskikket af Energi-, Forsynings- og Klimaminsteriet samt en statsautoriseret ejendomsmægler, som også er beskikket af ministeriet og derefter udvalgt af formanden. Denne bemanding har lagt fast, siden Taksationsmyndigheden for boligers værditabserstatning ved vindmøller blev oprettet i 2008.

- Ejendomsmæglerne kommer uden for området, og de agerer ikke lokalt på grund af habilitetskravet. Men de er blevet bedt om at skaffe sig kendskab til området, siger Camilla Rasmussen, som er sekretær i Taksationsmyndigheden, som har til huse hos Energistyrelsen i Esbjerg.

Det er formanden og ejendomsmægleren, der alene træffer afgørelse om erstatningen. Er de uenige, har formanden den endelige afgørelse.

De fire hold består af Anita Rønne (formand) og Niels Vinther (ejendomsmægler, Ebeltoft). Lars Bracht Andersen (formand) og Frank Elefsen (ejendomsmægler, Hjørring). Ole Terkelsen (formand) og Poul Erik Nielsen (ejendomsmægler, Videbæk). Rikke Gottrup (formand) og Heidi Hansen (ejendomsmægler, Kolding.)

Med på holdene er også en sekretær fra Taksationsmyndigheden, som tager notater.