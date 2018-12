Nu skal plejecentre have fast tilknyttede læger

Ringkøbing-Skjern: Andre kommuner har haft ordningen i flere år og haft gode erfaringer med den, og nu indføres den også Ringkøbing-Skjern. Kommunen vil have fast tilknyttede læger til de kommunale plejecentre.

Tre læger har udvist interesse, så nu bliver der slået tre stillinger op. Det står dog alle læger frit for at søge.

Faktisk har ordningen, der er finansieret med satspuljemidler, eksisteret siden 2016, men den har ikke kunnet gennemføres her i kommunen, fordi de praktiserende læger har været under pres. Der står fire ubesatte lægestillinger i lægehusene, lige som flere læger har lukket for nye patienter. Lægerne har derfor ikke haft overskud til at gå ind i ordningen, men nogle læger vurderer nu, at det er muligt.

Sagen blev behandlet onsdag i social- og sundhedsudvalget, hvor politikerne hilser ordningen meget velkommen.

Ordningen har to spor. Der bliver afsat 206.000 kroner til, at lægen kan tage ud på plejecentrene og rådgive personalet om for eksempel hygiejne, medicin, etiske dilemmaer og systematisk opfølgning ved indlæggelse og efter udskrivelse.

Her siger erfaringen, at kendskabet og tilliden mellem lægen og plejepersonale gør, at antallet af indlæggelser falder, og at skal foretages færre opkald til lægevagten.

Når der tilknyttes en fast læge til plejecentret, er det også oplagt, at lægen får beboerne som patienter.

Valget er i princippet frit, men hvis man flytter ind på et plejecenter langt fra ens hidtidige bopæl, kan det være umuligt at bevare sin hidtidige læge, som ikke kan køre til plejecentre langt væk.

- Det er spændende og meget efterspurgt. Når man flytter ind på et plejecenter, har man jo sin bolig dér. Beboeren kan så vælge at bevare sin eksisterende læge eller skifte til den læge, som fremover skal komme fast på plejecentret, siger udvalgsformand Lennart Qvist.

Han forventer, at de tre læger, som får opgaven, fordeler plejecentrene imellem sig, så én får syd, én får nord og én får øst.

Lægen honoreres for sit faste ugentlige timetal på konsulentbasis. Og kommunen forventer, at konsultationer med beboerne foretages i forbindelse med, at lægen er på centret for at rådgive personalet.

Den konkrete patientbehandling afregnes efter den gældende overenskomst for almen praksis. De 206.000 kroner, som de tre stillinger aflønnes med, går kun til rådgivningsopgaven.

Planen er, at de tre læger kan begynde på plejecentrene pr. 1. marts.