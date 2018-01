Nu skal hunden ikke længere hente smøger til Karsten

Karsten Mikkelsen har ikke fortudt, at han tog imod et rygestop-kursus. I fem måneder har husets askebægre kun indeholdt småting. Foto Jørgen Kirk

Karsten Mikkelsen har tidligere forsøgt at holde op med at ryge, men et skub og et rygestopkursus på det helt rigtige tidspunkt har nu gjort ham til ikke-ryger for altid.

Tarm: Den otte-årige goldenretriver Rasmus har fået én opgave mindre for sin ejermand. Siden 1. september sidste år har den tjenestevillige hanhund ikke én eneste gang hente Karsten Mikkelsens cigaretter og lighter på sofabordet - en hundekunst den ellers var mester i. Karsten Mikkelsen er nemlig blevet ikke-ryger. For næsten fem måneder siden smed han resterne af sin sidste smøg i brændeovnen efter at have givet sig selv et løfte om, at nu skulle det være slut. - Det er den bedste gave, jeg nogensinde har givet mig selv. Jeg har det fantastisk godt. Jeg hoster ikke mere, jeg kan holde til mere, og så smager maden desværre også bedre, griner den 59-årige Tarm-bo og klapper sig på maven. Foreløbigt er den eneste negative sidegevinst, at der er røget godt seks kilo ekstra på sidebenene.

Karstens gode råd Vær mentalt klar til at holde op med at rygeTag imod tilbuddet om et rygestop-kursus



Sæt en dato for rygestoppet



Lav dine vaner om. Hvis du plejer at ryge en cigaret efter aftensmaden, så tøm postkassen eller gå en tur i stedet for.



Pas på med at gå i køleskabet. Det er let at tage på, fordi man vil forkæle sig selv med lidt mad i stedet for cigaretterne



Sørg for god opbakning til projektet derhjemme



Tro på at det kan lade sig gøre - og hold fast.

Rygning var sejt Karsten Mikkelsen tændte sin første cigaret, da han var omkring 16. Den gang var det sejt at ryge, og noget alle bare gjorde, husker han. Siden blev cigaretterne hans faste følgesvend. - Det første, jeg gjorde om morgenen, var at ryge en cigaret og drikke en kop kaffe. Sådan var det bare, fortæller han. I flere omgange har Karsten Mikkelsen faktisk forsøgt at droppe cigaretterne, men hverken akupunktur eller andre genveje til at blive røgfri virkede for ham. - En af gangene blev jeg så umulig, at min kone bad mig om at begynde igen. Jeg kunne for eksempel ikke have, at tingene lå skævt i bestikskuffen. Det gik bare ikke. Måske var jeg ikke rigtig klar til at stoppe, siger han.

Sendt på kursus Vendepunktet skete i forbindelse med genoptræning efter en skulderoperation sidste forår. - Jeg var til træning på Sundhedscenter Vest, hvor det røg ud af mig, at nu manglende jeg bare at stoppe med at ryge. Fysioterapeuten tog mig i hånden og sagde, at det kan vi gøre noget ved - og så fangede bordet, fortæller han. Karsten Mikkelsen blev meldt på et gratis rygestop-kursus på sundhedscentret - hvor han kom på et hold med 10-12 andre rygere. - Jeg kan huske, at jeg røg en cigaret på vej derhen. Vi havde også en rygepause undervejs. Men det var også dér, jeg med mig selv besluttede, at nu skulle det være slut, siger han. På rygestop-kurset satte han datoen for sit rygestop.

Konen bakker op Lægeordinerede piller hjalp ham gennem de første fem uger, så han ikke blev overmandet af rygetrang. Resten handlede om at bruge kursets råd om at lave om på sine vaner og tænke positivt. - Det var ikke gået uden den opbakning, jeg har fået fra min kone. Og så kan jeg kun anbefale det rygestopkursus. Ulla Kirkegård Nielsen fra Sundhedscenter Vest kan noget helt særligt. Det kan jeg virkelig anbefale. Men det allervigtigste ting er nok, at man mentalt er klar til at lægge cigaretterne, og det var jeg denne gang, siger Karsten Mikkelsen. Han har fået masser af skulderklap fra sin omgangskreds, og så har hans succesfulde rygestop inspireret storebroren Torben til at gå samme vej. Brormand var oppe på 40 smøger om dagen, da han for tre uger siden tændte sin sidste cigaret.