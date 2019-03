Nu skal fremtidens supervindmøller testes: Får tilskud på 50 millioner kroner

Munkebo: Regeringen har givet 50 mio. kr. i tilskud til testfaciliteterne hos LORC, der har til huse på det gamle Lindøværft ved Munkebo på Fyn.

Det fortæller Finansministeriet mandag i en pressemeddelelse.

Tilskuddet, der er et af de største nogensinde til dansk vindmølleindustri, skal bidrage til etableringen af de 300 millioner kroner dyre testfacililiter, hvorpå naceller til fremtidens supervindmøller skal testes.

Nacellerne bliver på størrelse med et treetagers hus og vil veje mellem 600 og 800 tons. De er beregnet til store 16 MW havvindmøller, der på en time under optimale forhold kan producere 16.000.000 watt-timer. En 16 MW mølle vil ved fuld effekt kunne give strøm til ca. 31.000 husstande. Det er en firedobling af strømproduktionen i sammenligning med 3,6 MW møllerne på havet ud for Anholt.

- Danmark er et grønt foregangsland, og med støtten til LORC cementerer vi ambitionen om at spille en nøglerolle i udviklingen af fremtidens supervindmøller. Støtten er samtidig det første konkrete tiltag i forbindelse med den banebrydende hensigtserklæring med vindmølleindustrien, som regeringen underskrev i januar. En erklæring, der skal hjælpe vindindustrien med at løfte sig til det næste niveau, og som samtidig skal styrke den danske klimaindsats og den danske økonomi til glæde for danskerne, udtaler i finansminister Kristian Jensen i pressemeddelelsen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt siger, at "den danske vindmølleindustri tager helt bogstaveligt kæmpe skridt for vores grønne omstilling og er samtidig med til at trække store investeringer til Danmark".

- Derfor har vi i regeringen besluttet at støtte de nye testfaciliteter på LORC med 50 mio. kr. Det arbejde, der kommer til at foregå her, er i alle danskeres interesse - i forhold til klimaet, og i forhold til eksportmuligheder og grønne arbejdspladser.

LORC, der står for Lindø Offshore Renewable Center, er stiftet i 2009 af Vestas og andre store aktører i vindmølleindustrien.